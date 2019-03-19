Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 5 Ölü

Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 5 Ölü

35 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 5 Ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Adamawa Eyalet Polis Sözcüsü Othman Abubakar, eyaletin Michika bölgesinde örgütün düzenlediği silahlı saldırı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Abubakar, saldırının ardından güvenlik güçleri ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmalarda 11 teröristin öldürüldüğünü, 3 teröristin de yakalandığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar yaptı. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni elebaşı olarak atanması, 2009'dan bu yana elebaşı olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında tartışmalara ve örgütte bölünmeye neden olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:16 Kaynak: AA

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