Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 6 Ölü
1 saat önce
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Boko Haram terör örgütünün düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.
Batı Afrika
ülkelerinden Nijerya
'da Boko Haram
terör örgütünün düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Nijerya-Nijer sınırına 5 kilometre uzaklıktaki bir köye saldırarak ev ve araçları ateşe verdi.
Saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:18 Kaynak: AA
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