Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 8 Ölü

Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 8 Ölü

2 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi.

Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 8 Ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, örgütün Yobe eyaletinde güvenlik noktasında düzenlediği silahlı saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan, ordu adına açıklama yapan Tuğgeneral Abdulmalik Bulama Biu, Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesinde örgüt ile çıkan çatışmada 4 teröristin öldürüldüğünü ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar yaptı. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:42 Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Güncel
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