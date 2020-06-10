Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 81 ölü - Son Dakika

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun , Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Zulum, "Bölgede şimdiye kadar 81 kişinin cesedine ulaşıldı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı." ifadesini kullanarak, orduya bölgedeki terör örgütü üyelerine karşı operasyonlarının hızladırması çağrısında buldu.

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