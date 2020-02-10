Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 9 ölü - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 9 ölü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 9 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, örgüt üyeleri, Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesinde yük kamyonlarının geçiş için beklediği sırada saldırdı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Çok sayıda kişinin de kaçırıldığı saldırıda, 18 araç da kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola yaptığı açıklamada, Sambisa Ormanı'nda Boko Haram'a karşı düzenlediği hava saldırısında örgütün üst düzey üyesi çok sayıda kişinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:54 Kaynak: AA
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