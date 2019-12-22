Nijerya'da Boko Haram saldırısında 4 yardım gönüllüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram saldırısında 4 yardım gönüllüsü yaşamını yitirdi

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda, 4 yardım gönüllüsü hayatını kaybetti.

Nijerya'da Boko Haram saldırısında 4 yardım gönüllüsü yaşamını yitirdi, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda, 4 yardım gönüllüsü hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram mensupları, Borno eyaletine bağlı Mugono bölgesinden Maiduguri şehrine giden yardım gönüllülerine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 yardım gönüllüsü yaşamını yitirdi, 2 kadın da kaçırıldı.

Yetkililer, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve kaçırılanların bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını belirtti.

2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram Sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da terör örgütünün yeni lideri olması, 2009'dan bu yana örgüte liderlik eden Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında tartışmalara ve yapı içinde bölünmeye yol açmıştı.

Boko Haram, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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