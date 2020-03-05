Nijerya'da Boko Haram saldırısında 6 polis öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram saldırısında 6 polis öldü - Son Dakika

Nijerya'da Boko Haram saldırısında 6 polis öldü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 6 polis yaşamını yitirdi.

Nijerya'da Boko Haram saldırısında 6 polis öldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 6 polis yaşamını yitirdi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Yobe Eyaleti Genel Sekreteri Mohammed Goje, basına yaptığı açıklamada, Boko Haram üyeleri, eyalete bağlı Dapchi köyünde silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Goje, saldırıda 6 polisin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Goje, polis ile örgüt üyelerin arasında çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Dapchi köyünde iki sene önce Boko Haram'ın bir okula düzenlediği baskında 110 öğrenci kaçırılmıştı.

2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram, Nijerya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet
Antalya'da 'kadın müşteriye bakma' kavgasında bir kişi öldürüldü Mültecilerin geçişine izin vermeyen Yunan polisinin gaz bombası ve kimyasal stoku tükenme noktasına geldi Gönül ilişkisi olan adamla birlikte kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 00:23:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da Boko Haram saldırısında 6 polis öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]