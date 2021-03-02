Nijerya'da Boko Haram saldırısında 7 insani yardım görevlisi kaçırıldı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 7 insani yardım görevlisi kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, teröristler, Borno eyaletindeki Dikwa bölgesinde askerlere silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, bölgede görev yapan 7 yardım görevlisi kaçırılırken, insani yardım görevlilerinin büroları ve hastaneler Boko Haram üyeleri tarafından kundaklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, bölgedeki halkın güvenliği ve emniyeti konusunda endişe duyduğunu dile getirdi.

Kallon, bu saldırı nedeniyle bölgede insani yardıma ihtiyaç duyan yaklaşık 100 bin kişinin riskte olduğunu kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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