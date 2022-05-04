Nijerya'da Boko Haram saldırısında 9 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram saldırısında 9 kişi öldü

04.05.2022 16:22
Nijerya'da Boko Haram saldırısında 9 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dünkü Borno eyaletine ziyareti sırasında, Boko Haram üyeleri Chibok bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Çok sayıda evin kundaklandığı saldırıda, teröristler halkın gıdalarını gasp etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, dün Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'ye ziyareti sırasında, terörü tek başına askeri operasyonların bitiremeyeceğini söylemişti.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

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Kaynak: AA

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