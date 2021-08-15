Nijerya'da Boko Haram tarafından kaçırılan kız öğrencilerden biri daha döndü - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te gerçekleştirilen okul baskınında kaçırılan kızlardan biri daha eve döndü.

Borno Eyaleti Sözcüsü İsa Gusau, yaptığı yazılı açıklamada, Hassana Adamu'nun Boko Haram'dan kaçıp Nijerya ordusuna teslim olduğunu belirtti.

Gusau, iki çocuğu ile gelen Adamu'nun ordu tarafından eyaletin Gwoza bölgesinde Borno Valisi Babagana Zulum'a teslim edildiğini aktardı.

Borno eyaletinde 7 Ağustos'ta Boko Haram tarafından kaçırılan öğrencilerden Ruth Pogu, iki çocuğu ve evli olduğu adamla hükümete teslim olmuştu.

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.