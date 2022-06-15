Nijerya'da Boko Haram tarafından rehin alınan kız öğrenci çocuğuyla eve döndü

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında rehin alınan kızlardan biri çocuğuyla eve döndü.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun düzenlediği operasyonda, Borno eyaletinin bir köyünde Boko Haram'ın gözetiminde olan Mary Ngoshe'nin çocuğuyla kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarılan kız öğrenci ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu ve Borno Valiliğine teslim edileceği ifade edildi.

Operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, teröristlere ait kampların da imha edildiği kaydedildi.

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.