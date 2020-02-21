Nijerya'da Boko Haram üyelerinin serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram üyelerinin serbest bırakılmasına tepki

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hükümetin, terör örgütü Boko Haram'ın bazı eski üyelerini rehabilite ettikten sonra serbest bırakması tepki çekti.

Nijerya'da Boko Haram üyelerinin serbest bırakılmasına tepki, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hükümetin, terör örgütü Boko Haram'ın bazı eski üyelerini rehabilite ettikten sonra serbest bırakması tepki çekti.

Nijerya Hristiyan Birliği (CAN) Başkanı Samson Ayokunle, yaptığı açıklamada, hükümetin rehabilite edilen eski terör örgütü üyelerini serbest bırakmasının yanlış bir karar olduğunu savundu.

Söz konusu kişilerin ülke için tehdit olduğunun belirten Ayokunle, "Serbest bırakılan teröristlerin Sambisa Ormanı'na dönmeyeceklerinin ve masum insanların canını almayacaklarının garantisi var mı?" diye sordu.

Samson Ayokunle, hükümetin, Boko Haram ile başarılı bir mücadele verebilmek için örgütün eski üyelerini serbest bırakmasının çözüm olmadığını da kaydetti.

Nijerya'nın Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde yakalanan ve pişmanlık duyan 1400 örgüt üyesi, 2 hafta önce serbest bırakılmıştı.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Boko Haram'ın Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında da en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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