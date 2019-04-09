Nijerya'da Bölgenin Tek Bankası Soyuldu: 7 Ölü
1 saat önce
– Nijerya'nın Ondo eyaletinde bulunan tek banka, silahlı soyguncular tarafından soyuldu.
– Nijerya
'nın Ondo eyaletinde bulunan tek banka, silahlı soyguncular tarafından soyuldu. 7 kişiyi öldüren soygunculardan biri yakalandı.
Olay Nijerya'nın Ondo eyaletinde bulunan Ondo Eyalet Bankası'nda yerel saatle 14: 00'te gerçekleşti. İçeride müşterilerin bulunduğu sırada banka kapısını dinamit ile havaya uçurarak içeri giren silahlı 11 soyguncu, banka güvenlik görevlisi, 5 banka çalışanı ve bir müşteriyi öldürdükten sonra kasadaki paraları alarak kaçtı.
Soygundan kısa bir süre sonra, şüphelilerden birisinin yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Polis
kaçan diğer soyguncular ve paranın peşinde.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:36 Kaynak: DHA
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