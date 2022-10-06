Nijerya'da bu yıl 10'dan fazla öğretmen öldürüldü, 50'si rehin alındı - Son Dakika
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Nijerya'da bu yıl 10'dan fazla öğretmen öldürüldü, 50'si rehin alındı

06.10.2022 13:01
Nijerya'da bu yıl 10'dan fazla öğretmen öldürüldü, 50'si rehin alındı

Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki saldırılarda bu yıl 10'dan fazla öğretmenin öldürüldüğü, 50 öğretmenin rehin alındığı bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki saldırılarda bu yıl 10'dan fazla öğretmenin öldürüldüğü, 50 öğretmenin rehin alındığı bildirildi.

Liseler Akademik Personel Birliği Kaduna Başkanı İshaya Dauda, yaptığı açıklamada, eyaletteki okullar ve vatandaşların güvenlik tehdidi altında olduğunu belirtti.

Sene başından bu yana 10'dan fazla öğretmenin öldürüldüğünü kaydeden Dauda, 50 öğretmenin de silahlı çete üyelerince rehin alındığını söyledi.

Dauda, rehin alınan öğretmenlerin serbest bırakılması için eyalet hükümetine harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Silahlı çetelerin genelde motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklanmıştı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da bu yıl 10'dan fazla öğretmen öldürüldü, 50'si rehin alındı - Son Dakika
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