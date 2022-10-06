Liseler Akademik Personel Birliği Kaduna Başkanı İshaya Dauda, yaptığı açıklamada, eyaletteki okullar ve vatandaşların güvenlik tehdidi altında olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da bu yıl 10'dan fazla öğretmen öldürüldü, 50'si rehin alındı - Son Dakika

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