Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Buhari Yeniden Devlet Başkanı Seçildi

Nijerya'da Buhari Yeniden Devlet Başkanı Seçildi

59 dakika önce

Nijerya'da hafta sonu düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari yeniden başkan seçildi.

Nijerya'da Buhari Yeniden Devlet Başkanı Seçildi, System.String[]
Nijerya'da hafta sonu düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari yeniden başkan seçildi.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'nun (INEC) verilerine göre, Buhari 15 milyon oy aldı. Buhari'nin devlet başkanlığı yarışındaki en büyük rakibi ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar'ın aldığı oy ise 11 milyon oldu.

Federal sistemle yönetilen, bir başkent ve 36 eyaletten oluşan Nijerya'daki seçimlerde APC 19 eyalette birinci çıkarken, PDP 17 eyalet ve federal başkentte birinci oldu.

20 ülke ve 134 kurumdan gözlemci, seçimler için ülkenin farklı bölgelerinde görev aldı.

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da devlet başkanlığı için 73 aday yarıştı. Pazartesi 12.00'de başlayan oy sayma işlemi bugün sona erdi.

Ülkede 16 Şubat'ta yapılması öngörülen seçimler, güvenlik ve oy pusulalarının bazı eyaletlere ulaştırılamaması nedeniyle 23 Şubat'a ertelenmişti.

Nijerya'da seçimlerin galibi Müslüman ve Fulani kökenli Buhari, 2015 seçimlerinde 15,4 milyon oy alarak rakibi Jonathan Goodluck'ı geride bırakmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:29 Kaynak: AA

Nijerya, Muhammed Buhari, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satışların Ardından Fiyat İndirimine Giden Marketler, Fiyat Etiketine Maliyet Tablosu Ekledi Kredi Kartlarında Taksit Sayısı 6 Aydan 12 Aya Çıkarıldı

Benzine İndirim Geldi Temel Karamollaoğlu, Parti Kuracağı Konuşulan Gül ve Davutoğlu'na Çağrı Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 03:28:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Buhari Yeniden Devlet Başkanı Seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]