Nijerya'da camiye çifte intihar saldırısı - Son Dakika
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Nijerya'da camiye çifte intihar saldırısı

7 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir camiye düzenlenen çifte intihar saldırısında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Nijerya'da camiye çifte intihar saldırısı, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir camiye düzenlenen çifte intihar saldırısında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Yerel Channel televizyonunun haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde sabah namazı için toplanan cami cemaatine bombalı saldırı düzenlendi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kadının eyaletin Gwoza bölgesindeki cami önünde üstlerindeki bombayı patlatması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Saldırganların hafta sonu Gwoza emirinin sarayında düzenlenen düğün sırasında bölgeye sızdığı tahmin ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Boko Haram örgütünden şüpheleniliyor. Saldırı sonrası güvenlik güçleri bölgede önlemlerini artırdığı kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:30 Kaynak: AA
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