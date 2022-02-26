Nijerya'da cenaze töreninde silahlı saldırı - Son Dakika

Nijerya'nın Anambra eyaletinde bir cenaze töreninde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anambra eyaletinin Ebenebe bölgesinde düzenlenen bir cenaze töreninde henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce etrafa ateş açıldı.

Saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Anambra Polis Sözcüsü Ikenga Tochukwu, saldırıyı doğruladı, ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Tochukwu, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.