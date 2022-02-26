Nijerya'da cenaze töreninde silahlı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da cenaze töreninde silahlı saldırı

26.02.2022 22:44
Nijerya'da cenaze töreninde silahlı saldırı

Nijerya'nın Anambra eyaletinde bir cenaze töreninde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Anambra eyaletinde bir cenaze töreninde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anambra eyaletinin Ebenebe bölgesinde düzenlenen bir cenaze töreninde henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce etrafa ateş açıldı.

Saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Anambra Polis Sözcüsü Ikenga Tochukwu, saldırıyı doğruladı, ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Tochukwu, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

YORUMLAR
500
İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden hayatını kaybeden kadın toprağa verildi İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden hayatını kaybeden kadın toprağa verildi Son dakika haber... Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi defnedildi Son dakika haber... Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi defnedildi

Nijerya, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da cenaze töreninde silahlı saldırı - Son Dakika


Son Dakika
22:28 Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü bıraktığını açıkladı!
22:21 Aldatıldığını zanneden koca, eşini bıçaklayıp öldürmüştü! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
21:50 Milli futbolcumuz Enes Ünal vurdu ve gol oldu! La Liga'da 13 kez fileleri doldurdu
21:26 8 maçtır yenilmeyen Beşiktaş, Sivas karşısında da yenilmiyor!
21:17 Son Dakika: Almanya'dan Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi desteği geldi!
21:15 Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin talihi döndü!
21:08 Ukrayna lideri Zelenskiy açıkladı: Aliyev ve Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti
20:41 Gazeteci Çetiner Çetin hakkında yapılan iddialara yanıt verdi: Arkamdaki park Maçka Parkı değil, Ukrayna'dayım
20:34 Rusya ne kadar kayıp veriyor? Rusya devlet ajansı TASS açıkladı
20:24 Fenerbahçe taraftarları "Savaşa hayır" sloganları attı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 22:50:19. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da cenaze töreninde silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement