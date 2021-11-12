Nijerya'da çeteleri önlemek için kesilen iletişim hatlarının yeniden açılması istendi - Son Dakika

Nijerya'nın Katsina eyaletinde karışıklığa yol açan silahlı çeteleri engellemek için 2 aydır kesik olan iletişim hatlarının yeniden açılması çağrısı yapıldı.

Katsina eyaletinin Batsari bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 11 kişinin ölmesi ve 13 kişinin yaralanmasının ardından eyalet meclisi, hükümetin bölgedeki iletişim hatlarını yeniden açmasını istedi.

Batsari Milletvekili Jabir Yusuf Yauyau, yaptığı açıklamada, eyalette kesilen iletişim hatlarının bölge sakinlerini zor durumda bıraktığını belirtti.

Eyalette iletişim hatlarının olmamasının endişe verici olduğuna işaret eden Yauyau, "Batsari bölgesindeki saldırı sırasında iletişim ağı olsaydı, halk en azından güvenlik güçlerine bilgi verebilirdi." dedi.

Yauyau, hükümete iletişim hatlarını yeniden hizmete sokma çağrısında bulunarak aksi takdirde bölgedeki durumun daha da kötüleşeceğini kaydetti.

Katsina hükümeti, silahlı çete üyeleriyle mücadele için 10 Eylül'de eyaletteki tüm iletişim ağlarını kesmişti.

Fidye ve yağmalama arttı

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, son yıllarda fidye için insan kaçırma haberleriyle gündeme geliyor.

Ülkede din adamı, yabancı işçiler, iş insanları, öğrenciler ve siyasetçiler kaçırılarak serbest bırakılmaları için fidye isteniyor.

Kaduna'nın Batsari bölgesinde 10 Kasım'da düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.