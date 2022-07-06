Nijerya'da cezaevine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 600 mahkum firarda - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da cezaevine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 600 mahkum firarda

06.07.2022 13:01

Nijerya'nın başkenti Abuja'nın yakınlarındaki Kuje bölgesindeki bir cezaevine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 900 mahkum firar etti.

Nijerya'nın başkenti Abuja'nın yakınlarındaki Kuje bölgesindeki bir cezaevine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 900 mahkum firar etti.

İçişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Shuaibu Belgore, yaptığı açıklamada, dün gece Kuje bölgesindeki cezaevine düzenlenen saldırının ardından firar eden 300'den fazla mahkumun yakalandığını belirtti.

Cezaevinde 994 mahkumun bulunduğunu açıklayan Belgore, yaklaşık 600 firari mahkumun arandığını kaydetti.

Belgore, saldırıda ayrıca 1 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.

Nijeryalı Islah Servisi Sözcüsü Umar Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya Islah Teşkilatının Silahlı Birimi ve diğer güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık verdiğini belirterek cezaevinde sükunetin sağlandığını ve durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

AA muhabirine konuşan bölge sakinleri, silahlı kişilerin yaklaşık 40 dakika boyunca ateş açtıklarını ve saldırıda çok sayıda aracın yandığını anlattı.

Bölge sakinleri, saldırıda çok sayıda mahkumun firar ettiğini belirterek bazılarının ise saldırının ardından gönüllü olarak cezaevine döndüğünü söyledi.

Öte yandan saldırının, Boko Haram üyeleri tarafından, tutuklu örgüt üyelerinin serbest kalması için düzenlendiği iddia ediliyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da cezaevine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 600 mahkum firarda - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:39 Konya'daki doktora silahlı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Bu şiddet bitecek
19:31 Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan eşekle yaptığı antrenman görüntüleri hakkında açıklama yaptı
19:13 Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
18:19 AVM'de tuvaletteki kadınları görüntüleyen Suriye uyruklu sapıktan açıklama: Yakalanınca videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım
18:13 Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı
17:58 Marketten hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan şahıs "Canım çekti, üzüm çaldım" demişti, gerçek ortaya çıktı: 30 kilo pirinç ve tüp çalmış
17:53 Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı
17:46 Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor
17:30 Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 20:03:04. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da cezaevine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 600 mahkum firarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement