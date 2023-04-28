Nijerya'da çobanlar ve çiftçiler çatıştı, 25 kişi hayatını kaybetti!

Nijerya'nın Taraba Eyaleti Polis Sözcüsü Usman Abdullahi, yaptığı açıklamada, eyaletin Ussa ve Takum bölgelerinde Fulani çobanları ile Kuteb çiftçileri arasında şiddet olayları yaşandığını belirtti.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Abdullahi, çatışmalarda aralarında bir askerin de bulunduğu 25 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

GÜVENLİĞİ SAĞLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Abdullahi, barış ve güvenliği sağlamak için çalışmalar başlatıldığını ifade etti.

ZAMAN ZAMAN ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

AFRİKA'NIN EN BÜYÜK YARI GÖÇEBE KABİLESİ

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesine yayılan Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi olarak biliniyor.