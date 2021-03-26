Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler asındaki çatışmalar 3 yılda 300 binden fazla kişiyi yerinden etti - Son Dakika

Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler asındaki çatışmalar 3 yılda 300 binden fazla kişiyi yerinden etti

26.03.2021 19:15
Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler asındaki çatışmalar 3 yılda 300 binden fazla kişiyi yerinden etti, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın 4 eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 3 yılda 300 binden fazla kişi yerinden odu.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın 4 eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 3 yılda 300 binden fazla kişi yerinden odu.

Nijerya'daki bir sivil toplum örgütü tarafından yayımlanan rapora göre, 2017-2020 yıllarında ülkenin Benue, Nasarawa, Plateau ve Taraba eyaletlerinde iki grup arasındaki şiddet olayları nedeniyle 300 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bu süre zarfında 4 eyalette çatışmalar nedeniyle 1868 kişi yaşamını yitirdi ve yüzlerce kişi yaralandı.

Nijerya'da Barış ve Çatışma Çözümü Enstitüsü'nden Dr. Joseph Ochogwu, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, bölgelerde arazi ve su çatışmalarının yol açtığı şiddet olaylarının ülkenin gıda güvenliği ve istikrarını tehdit ettiğini belirtti.

Ochogwu, çatışmaların ölümlere, geçim kaynaklarının kaybına, yerinden edilmelere ve bölgedeki devlet ekonomisinin bozulmasına yol açtığını ifade etti.

Mevcut krizin etnik ve dini boyutlar da kazandığına işaret eden Ochogwu, hükümetin bu şiddet olaylarını önlemek için acil harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Benue, Nasarawa, Plateau ve Taraba eyaletleri, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

Nijerya, Plateau, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler asındaki çatışmalar 3 yılda 300 binden fazla kişiyi yerinden etti - Son Dakika


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