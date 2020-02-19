Nijerya'da çocuk felciyle mücadelede 1,9 milyon çocuk aşılandı - Son Dakika
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Nijerya'da çocuk felciyle mücadelede 1,9 milyon çocuk aşılandı

7 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde çocuk felciyle mücadele kapsamında 1,9 milyon çocuğun aşılandığı bildirildi.

Nijerya'da çocuk felciyle mücadelede 1,9 milyon çocuk aşılandı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde çocuk felciyle mücadele kapsamında 1,9 milyon çocuğun aşılandığı bildirildi.

Zamfara Eyaleti Vali Yardımcısı Mahdi Aliyu Gusau, basına yaptığı açıklamada, 2020'deki "Aşılama Artı Günler" kampanyasının bir bölümü kapsamında eyaletin farklı bölgelerinde 1,9 milyon çocuğun aşılandığını belirtti.

Gusau, aşılanan çocukların 5 yaş altı olduğunu belirterek kampanya kapsamında eyalette 3 milyon çocuğu aşılamayı hedeflediklerini aktardı.

Zamfara Eyaleti Sağlık Komiseri Alhaji Yahaya Muhammad Kanoma ise virüsü yok etmek için çalışmalara devam edeceklerini belirterek çocuk felcinin önüne geçmek için yerel yöneticiler, dini liderler ve yetkililere destek olmaları çağrısında bulundu.

Çocuk felci vakalarına dünyada sadece Nijerya, Pakistan ve Afganistan'da rastlanıyor.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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