Nijerya'da çocuklardan bağımsız günü kutlaması - ABUJA

Nijerya'da milyonlarca çocuk, her yıl 1 Ekim'de düzenlenen "Bağımsızlık Günü" kutlamalarının 59. yıl dönümünde renkli görüntüler oluşturdu.

Ülkenin farklı bölgelerindeki okullarda toplanan öğrenciler, Nijerya'nın İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun 59. yıl dönümünü kutladı.

Geleneksel kıyafetler giyen öğrenciler, halk dansları gösterileri sergiledi.

Velilerin de katıldığı kutlamalarda çeşitli bölgelere ait el sanatları tanıtıldı ve davetlilere Nijerya'nın yerel lezzetleri ikram edildi.

Öğrencilerin kortej yürüyüşü de oluşturduğu kutlamalarda, Hausalardan Yorubalara, İgbolar'da İjawlara kadar birçok kabile temsil edildi.

200'den fazla etnik grubun bulunduğu Nijerya'da 400'den fazla dil konuşuluyor.

Nijerya, İngiltere'den bağımsızlığını 1960'da kazanmıştı.