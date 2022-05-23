Nijerya'da çöken binada 4 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da çöken binada 4 kişi öldü

23.05.2022 11:19
Nijerya'da çöken binada 4 kişi öldü

Nijerya'nın güneyindeki Lagos eyaletinde çöken bir binanın enkazı altında kalan 4 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın güneyindeki Lagos eyaletinde çöken bir binanın enkazı altında kalan 4 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki habere göre, Lagos'un Alayaki Lane bölgesinde üç katlı bina çöktü.

Binadaki 4 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında kalan 5 kişi kurtarıldı.

Lagos Acil Durum Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, yıkılan binanın hasarlı olduğu ve güvenlik protokollerini ihlal ettiği kaydedildi.

Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

YORUMLAR
500
BM Danışmanı, Nijerya'da Dine Hakaret Cinayeti Zanlılarının Tutuklanmasına Yönelik Protesto Gösterilerinden Endişeli BM Danışmanı, Nijerya'da Dine Hakaret Cinayeti Zanlılarının Tutuklanmasına Yönelik Protesto Gösterilerinden Endişeli
Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da çöken binada 4 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
11:20 PKK'lı terörist Mehmet Erdoğan etkisiz hale getirildi
11:19 Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, performans sergileyen sanatçılara takıldı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
10:01 Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti
10:33 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yıldırım, Şirket'in elinden kurtulabildi mi?
10:31 Kırıkkale'de yapılan kazıda Anadolu'nun en eski saraylarından biri keşfedildi, dünyanın en eski cam şişesi bulundu
10:25 Düğün yapan Demet Evgar, bekar kadınlara çiçek atmak yerine mesir macunu dağıttı
10:17 Memur ve emeklinin temmuzda alacağı zam tutarı belli oluyor: Yüzde 40'u bulacak
10:16 Tıbbi yeterliliği olmayan sünnetçi 4 yaşındaki çocuğun cinsel organının yarısından fazlasını kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 11:25:18. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da çöken binada 4 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement