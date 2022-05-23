Nijerya'da çöken binada 4 kişi öldü

Nijerya'nın güneyindeki Lagos eyaletinde çöken bir binanın enkazı altında kalan 4 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki habere göre, Lagos'un Alayaki Lane bölgesinde üç katlı bina çöktü.
Binadaki 4 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında kalan 5 kişi kurtarıldı.
Lagos Acil Durum Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, yıkılan binanın hasarlı olduğu ve güvenlik protokollerini ihlal ettiği kaydedildi.
Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
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