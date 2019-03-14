Nijerya'da Çöken Binada Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Dün Nijerya'nın güneyindeki Lagos eyaletinde içinde bir okulun da bulunduğu 3 katlı binanın çökmesi sonrası enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dün Nijerya'nın güneyindeki Lagos eyaletinde içinde bir okulun da bulunduğu 3 katlı binanın çökmesi sonrası enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar ölü sayısının 12 olduğu belirtildi. Yetkililer 41 kişinin kurtarıldığını duyuruldu.



Yerel medya çöken binada ilkokul ile beraber bir de sağlık merkezi bulunduğunu; çok sayıda insanın hala enkaz altında bulunduğunu yazdı.



Vali yardımcısı, hastanede tedavi altına alınanların çoğunluğunun çocuk olduğunu söyledi.

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