Nijerya'da çöken binada ölü sayısı 36'ya yükseldi - Son Dakika

Nijerya'nın Lagos kentinde inşaat halindeyken çöken 21 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

Nijerya'nın Lagos kentindeki Ikoyi bölgesinde 3 gün çöken inşaat halindeki 21 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (NEMA) Koordinatörü İbrahim Farinloye yaptığı açıklamada, 10'dan fazla kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, binada hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiğini duyurdu. Farinloye şu ana kadar sağ olarak çıkarılanların sayısının değişmeyerek 9'da kaldığını belirtti. Kurtarılan 9 kişiden birinin kadın, 8'inin erkek olduğunu aktaran Farinloye, arama-kurtarma operasyonunun devam ettiğini vurguladı. Bölge sakinleri ise binanın bir yıldan fazla bir süredir yapım aşamasında olduğunu söyledi.

Çökme sırasında olay yerinde bulunanların sayısı bilinmezken, çökme nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Ne olmuştu?

Ikoyi bölgesinde inşaat halindeki 21 katlı bina geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinden sonra çökmüş, şantiyede çalışan onlarca kişi enkaz altında kalmıştı.

Lagos Vali Yardımcısı Obafemi Hamzat, Lagos eyalet hükümetinin geçtiğimiz haziran ayında yapısal gereklilikleri karşılamadığı için binanın kapatıldığını ve inşaatın devam etmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının istendiğini açıklamıştı.

İnşaat sektöründeki düzenlemelerin yetersiz ve inşaat malzemelerinin genellikle standartların altında olduğu Afrika'nın en kalabalık ülkesinde bina çökmeleri sık görülüyor. - LAGOS