Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Çöken Binanın Enkazından 7 Öğrenci Kurtarıldı

Nijerya'da Çöken Binanın Enkazından 7 Öğrenci Kurtarıldı

4 dakika önce

Nijerya'da üst katında bir eğitim kurumunun bulunduğu çöken 3 katlı binanın enkazından 7 öğrencinin kurtarıldığı belirtildi.

Nijerya'da Çöken Binanın Enkazından 7 Öğrenci Kurtarıldı, System.String[]
Nijerya'da üst katında bir eğitim kurumunun bulunduğu çöken 3 katlı binanın enkazından 7 öğrencinin kurtarıldığı belirtildi.

Nijerya'nın Lagos kentinde çöken 3 katlı binanın enkazında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 100'den fazla kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından 7 çocuğu kurtardığı belirtildi.

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı sözcüsü Ibrahim Farinloye, hayatını kaybeden olup olmadığı konusunda henüz resmi bir bilgi gelmediğini açıkladı. Farinyole, çocuklar dahil birçok insanın enkaz altında kaldığını ifade ederek, çöken binanın üçüncü katında özel bir eğitim kurumunun bulunduğunu belirtti.

2016 yılında, Nijerya'nın güneyinde bir kilisenin çökmesi sonucu en az 100 kişi hayatını kaybetmişti. Yine aynı yıl Lagos kentinde inşaat halindeki 5 katlı bir bina çökmüş ve 30 kişi hayatını kaybetmişti. - LAGOS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:20 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nijerya'da Okul Binası Çöktü, Göçük Altında Çok Sayıda Öğrenci Var Çaldığı Televizyonu Evinde İzlerken Yakalanan Hırsız: Çalıyorsam Sana ne?

Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 17:24:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Çöken Binanın Enkazından 7 Öğrenci Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]