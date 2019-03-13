Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Çöken Okul Binası

Nijerya'da Çöken Okul Binası

8 dakika önce

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneyindeki Lagos eyaletinde çöken okul binasında hayatını kaybeden çocuklar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Nijerya'da Çöken Okul Binası, System.String[]
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneyindeki Lagos eyaletinde çöken okul binasında hayatını kaybeden çocuklar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Buhari, yaptığı yazılı açıklamada, "Çöken binada küçük çocukların hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Olayın sorumlularından hesap sorulacağını belirten Buhari, "Lagos eyalet yönetimi, bir daha aynı olayın gelecekte yaşanmaması için gereken önlemi alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Buhari, hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralıların hızlı ve tam tedavileri için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.

Nijerya'nın güneyindeki Lagos eyaletinde bir okul binasının çökmesi sonucu 10 öğrenci hayatını kaybetti, en az 50 öğrenci de yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:53 Kaynak: AA

Muhammed Buhari, Nijerya, Güncel
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