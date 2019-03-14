Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Çöken Okul Binasından 41 Kişi Kurtarıldı

Nijerya'da Çöken Okul Binasından 41 Kişi Kurtarıldı

16 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneyindeki Lagos eyaletinde çöken okul binasından 41 kişi kurtarıldı.

Nijerya'da Çöken Okul Binasından 41 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneyindeki Lagos eyaletinde çöken okul binasından 41 kişi kurtarıldı.

Lagos Eyaleti Acil Durum Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün sabah saatlerinde çöken okul binasının enkazından 41 kişi kurtuldu.

Yaralı kurtarılan 2'si öğretmen 5 yetişkin ile 36 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Okul binasının çökmesi sonucu 10 öğrenci hayatını kaybetmişti.

Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:59 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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