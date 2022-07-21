Nijerya'da deri ticaretinin merkezi: 'Kano Tabakhaneleri' (2) - Son Dakika
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Nijerya'da deri ticaretinin merkezi: 'Kano Tabakhaneleri' (2)

21.07.2022 13:52
Nijerya'da deri ticaretinin merkezi: 'Kano Tabakhaneleri' (2)

Kano'daki yerel bir tabakhanedeki deri işleme aşamaları Piton yılanının derisinin tabaklanması Timsah derilerinin havuzlarda bekletilmesi Tabaklanmış keçi ve timsah derileri Havuzlardaki yılan derileri Tabakhane yetkilisinin yapılan işlemler hakkında bilgi vermesi Deriden üretimi yapılan...

Kano'daki yerel bir tabakhanedeki deri işleme aşamaları

Piton yılanının derisinin tabaklanması

Timsah derilerinin havuzlarda bekletilmesi

Tabaklanmış keçi ve timsah derileri

Havuzlardaki yılan derileri

Tabakhane yetkilisinin yapılan işlemler hakkında bilgi vermesi

Deriden üretimi yapılan parmak arası terliğin dikilmesi

Tamamlanan terlik Nijerya'nın deri ticaretinin merkezi Kano'nun tabakhaneleri

Nijerya'nın kuzey kesiminde bulunan ve Batı Afrika'nın en eski şehirlerden biri olan Kano, geleneksel tabakhanelerinde üretilen deri ürünleri ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Deri üretiminin başlangıç noktası olan Kano tabakhanelerinde, keçi ve inek derilerinin tabaklanmasına ek olarak, timsah, su yılanı, piton, fil, kaplan gibi egzotik hayvan derileri de işleniyor. Kano tabakhanelerinden hazır hale getirilen deri ürünler, ayakkabı, giysi, çanta, cüzdan, kemer ve mobilya olarak dünyanın pek çok bölgesine gönderiliyor. Bu tabakhaneler, ihracat yoluyla devlet ekonomisine katkı yaparken birçok vatandaşa da iş imkanı sağlıyor. (2)

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Kaynak: AA

Batı Afrika, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da deri ticaretinin merkezi: 'Kano Tabakhaneleri' (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nijerya'da deri ticaretinin merkezi: 'Kano Tabakhaneleri' (2) - Son Dakika
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