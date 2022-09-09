Nijerya'da sellerde ölenlerin sayısı 382'ye yükseldi

Nijerya'da devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 382'ye çıktığı bildirildi.
Nijerya Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Bauchi Eyaleti Koordinatörü Adams Nayola, yaptığı açıklamada, eyalette şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişinin öldüğünü belirtti.
Bu sayıyla ülke genelinde sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 382'ye çıktı.
Nayola, eyaletin 11 bölgesindeki onlarca evin hasar gördüğünü, tarım arazilerin su altında kaldığını kaydetti.
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Mustapha Habib, 6 Eylül'de yaptığı açıklamada, ülke genelinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ocaktan bu yana 372 kişinin hayatını kaybettiğini, 227 kişinin yaralandığını belirtmişti.
İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
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