İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Mustapha Habib, 6 Eylül 'de yaptığı açıklamada, ülke genelinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ocaktan bu yana 372 kişinin hayatını kaybettiğini, 227 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da sellerde ölenlerin sayısı 382'ye yükseldi - Son Dakika

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