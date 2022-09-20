Nijerya'da seller 100 binden fazla kişiyi yerinden etti - Son Dakika
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Nijerya'da seller 100 binden fazla kişiyi yerinden etti

20.09.2022 02:02
Nijerya'da seller 100 binden fazla kişiyi yerinden etti

Nijerya'da devam şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 100 binden fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Nijerya'da devam şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 100 binden fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Mustapha Habib, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkedeki sel felaketleri nedeniyle birçok yerleşim yerinde bölge halkının zorlu bir dönemden geçtiğini belirtti.

Habib, ülkede şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle başkent Abuja'nın yanı sıra 29 eyalette 100 binden kişinin evsiz kaldığını kaydetti.

Sel felaketleri nedeniyle 500'den fazla kişinin yaralandığını aktaran Habib, 500 binden fazla kişinin de felaketten olumsuz etkilendiğini söyledi.

Habib, selzedelerin bazıları çevredeki okullar ve kamu binalarına geçici olarak sığındığını işaret ederek, kimisi için de hükümet tarafından geçici kamp kurulduğunu ifade etti.

Halka insani yardımları ulaştırmak için çalışmalar başlatıldığını dile getiren Habib, seller nedeniyle kolera ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların da baş gösterdiğinin altını çizdi.

Nijerya'da devam eden yağışların yol açtığı sellerde 400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da seller 100 binden fazla kişiyi yerinden etti - Son Dakika
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