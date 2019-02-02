Nijerya'da Devlet Başkanı Yardımcısı Helikopter Kazasından Sağ Kurtuldu

Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo, helikopter kazasından sağ kurtuldu.

Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo, helikopter kazasından sağ kurtuldu.



Osinbajo'nun danışmanlarından Laolu Akande tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kogi eyaletinde meydana gelen helikopter kazasından başkan yardımcısı Osinbajo'nun sağ kurtulduğu bildirildi.



Açıklamada, "Osinbajo'nun helikopteri Kogi eyaletinde iniş yaparken kaza yaptı ancak herkes güvende." ifadesi kullanıldı.



Osinbajo, twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "Güvende ve sağlıklıyız. Endişe duyan herkese ve durumu iyi yöneten ekibe teşekkür ederim. Tanrı'nın bizi ve Nijerya'yı güvende tutacağına inanıyoruz." dedi.



Kaza sonrası Osinbajo'nun eyalette seçim çalışmalarına devam ettiği bildirildi.



Nijerya'da 16 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Tüm İlericiler Kongresinden Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

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