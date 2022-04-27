Nijerya'da devlet başkanlığı adaylarından uyuşturucu testi yaptırmaları istenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da devlet başkanlığı adaylarından uyuşturucu testi yaptırmaları istenecek

27.04.2022 17:47
Nijerya'da devlet başkanlığı adaylarından uyuşturucu testi yaptırmaları istenecek

Nijerya'da 2023'te yapılacak devlet başkanlığı öncesi tüm adaylardan uyuşturucu testi yaptırmalarının isteneceği bildirildi.

Nijerya'da 2023'te yapılacak devlet başkanlığı öncesi tüm adaylardan uyuşturucu testi yaptırmalarının isteneceği bildirildi.

Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu (NDLEA) Başkanı Tuğgeneral Buba Marwa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde tüm adaylara uyuşturucu testi yapılacağını belirtti.

Uyuşturucu kullanımının ülke genelindeki güvensizlik durumunu artıran bir faktör olduğunun altını çizen Marwa, kamu görevlilerinin eylemlerinden sorumlu tutulmaya başlanmasının daha iyi olacağını ifade etti.

Marwa, "Daha önce de söyledim ve 2023'te kamu görevine başlayacak politikacıların uyuşturucu testi için gelmeleri gerektiğini tekrarlamak istiyorum." dedi.

Nijerya'da, kamu yetkilileri arasında ciddi uyuşturucu kaçaklığı ve kullanımını olduğu iddia ediliyor.

YORUMLAR
500
Nijerya'da eski emniyet yetkilisinin mal varlığına el konuldu Nijerya'da eski emniyet yetkilisinin mal varlığına el konuldu

Togo Cumhuriyeti, Uyuşturucu, Nijerya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da devlet başkanlığı adaylarından uyuşturucu testi yaptırmaları istenecek - Son Dakika


Son Dakika
17:35 FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar çıktı! Baykal'ın görüntülerini paylaşan isimlerin cezası netleşti
17:22 İngiltere'de bir milletvekilinin cinsel içerikli video izlediği iddiası parlamentoyu karıştırdı!
17:17 Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti!
16:52 Efsane kaleci Buffon'un skandal hatası kariyerinde kara bir leke olarak kalacak!
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 17:54:35. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da devlet başkanlığı adaylarından uyuşturucu testi yaptırmaları istenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement