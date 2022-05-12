Nijerya'da devlet başkanlığı için aday olmak isteyen Merkez Bankası Başkanı'nın istifası istendi - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olmak isteyen Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı'nın istifasını istedi.

Nijerya Hükümet Sekreteri Boss Mustapha, yaptığı yazılı açıklamada, Buhari'nin ülkede gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçiminde aday olmak isteyen CBN Başkanı Godwin Emefiele'nin istifasını istediğini bildirdi.

Buhari, daha önce 2023'teki seçimde aday olmak isteyen tüm bakanlardan 16 Mayıs'tan önce istifa etmelerini istemişti. Bu çağrının ardından ülkede görev yapan 3 bakan istifa etmişti.

Nijerya'da 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için Devlet Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo, Senato Başkanı Ahmed Lawan, CBN Başkanı Emefiele ve 9 bakan aday olmak istiyor.