Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Devlet Başkanlığı Seçimi Ertelendi

Nijerya'da Devlet Başkanlığı Seçimi Ertelendi

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da devlet başkanlığı seçimi, oy verme işlemenin başlamasına saatler kala ertelendi.

Nijerya'da Devlet Başkanlığı Seçimi Ertelendi, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da devlet başkanlığı seçimi, oy verme işlemenin başlamasına saatler kala ertelendi.

Nijerya Bağımsız ve Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) Başkanı Mahmud Yakubu, yaptığı açıklamada, ülkede bugün yapılması planlanan devlet başkanlığı seçiminin "lojistik ve operasyonel" sorunlar nedeniyle 23 Şubat'a ertelendiğini duyurdu.

Yakubu, 2 Mart'ta yapılacak eyalet valileri ve eyalet meclis üyeleri seçiminin ise 9 Mart'a ertelendiğini kaydetti.

Yakubu, "Bu, komisyon için çok zor bir karardı ancak seçimlerin başarılı bir şekilde yapılması ve demokrasimizi korumamız için bu kararı almalıydık." ifadelerini kullandı.

Devlet başkanlığı seçiminde, Tüm İlericiler Kongresinden Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:10 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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