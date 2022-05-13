Nijerya'da devlet başkanlığı seçiminde aday olmak isteyen 10 bakan istifa etti - Son Dakika
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Nijerya'da devlet başkanlığı seçiminde aday olmak isteyen 10 bakan istifa etti

13.05.2022 20:41
Nijerya'da devlet başkanlığı seçiminde aday olmak isteyen 10 bakan istifa etti

Nijerya'da 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olmak için 10 bakanın istifa ettiği bildirildi.

Nijerya'da 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olmak için 10 bakanın istifa ettiği bildirildi.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Mohammed, yaptığı açıklamada, gelecek yıl düzenlenecek seçimde aday olmak isteyen, aralarında Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva'nın da bulunduğu 10 bakanın istifa ettiğini belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, daha önce 2023'teki seçimde aday olmak isteyen tüm bakanlardan 16 Mayıs'tan önce istifa etmelerini istemişti. Bu çağrının ardından 3 bakan istifa etmişti.

Ülkede 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için Devlet Başkanı Yardımcısı Yemi Osinbajo, Senato Başkanı Ahmed Lawan, CBN Başkanı Godwin Emefiele Emefiele ve çok sayıda bakan aday olmak istiyor.

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Nijerya, Petrol, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya'da devlet başkanlığı seçiminde aday olmak isteyen 10 bakan istifa etti - Son Dakika
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