Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Devlet Başkanlığı Seçimleri

Nijerya'da Devlet Başkanlığı Seçimleri

1 saat önce

Avrupa Birliği Seçim Gözlem Misyonu (EUEOMs), Nijerya'da 16 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi için bölgeye 40 gözlemci gönderdi.

Nijerya'da Devlet Başkanlığı Seçimleri, System.String[]
Avrupa Birliği Seçim Gözlem Misyonu (EUEOMs), Nijerya'da 16 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi için bölgeye 40 gözlemci gönderdi.

EUEOMs Oyo Eyaleti Temsilcisi Dr. David Dahmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim için Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 40 gözlemcinin ülkeye geldiğini belirtti.

Gözlemcilerin 20 grup olarak ayrıldığını ifade eden Dahmen, ülkede demokrasiyi korumak amacıyla seçim sürecinde Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu ile çalışacaklarını kaydetti.

Nijerya'da 16 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimini yerli ve yabancı toplam 134 kurumdan gözlemciler izleyecek.

Ülkedeki seçim için Tüm İlericiler Kongresinden Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

Yaklaşık 84 milyon seçmen, ülke genelinde 120 bin farklı bölgede oy kullanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:21 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Nijerya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB Ülkeleri, Vize Ücretlerine Zam Yaptı Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar

3 Öğretmen, 30 Öğrencinin 25 Metrekare Sınıfta Yaptığı Temizlik Malzemeleri 1 Yılda 7 Milyon Lira Ciroya Ulaştı ABD'nin Tanımadığı Maduro Hakkında Dikkat Çeken Analiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:34:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Devlet Başkanlığı Seçimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]