Nijerya'da doğdular aşkı İstanbul'da buldular

Nijerya'da doğup büyüyen ancak yolları İstanbul'da kesişen Obianka Desmond ve Okorie Divine, geleneklerine uygun olarak düzenlenen törenle dünyaevine girdi.Türk halkının "Senegalli saatçiler" olarak tanıdığı Afrikalılar, ikinci vatanları olarak nitelendirdikleri Türkiye'de, ırk ve din ayrımıyla karşılaşmadan hayatlarını sürdürüyor.İş, eğitim veya çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye'ye gelen Afrikalılar'dan bazıları, burada hayatlarıyla ilgili önemli adımlar attı.Nijerya'da doğup büyüyen ancak yolları Türkiye'de kesişen Obianka Desmond ve Okorie Divine da evlilik için İstanbul'u seçti.İstanbul'da ticaretle uğraşan gelin Divine ve damat Desmond, önce kilisede nikah kıydı, daha sonra da düğün salonunda yapılan törenle hayatlarını birleştirdi.AA ekibi de Esenyurt'taki bir düğün salonunda, Nijerya geleneklerine göre düzenlenen düğün törenini görüntüledi.Aralarında Türk, İranlı ve diğer ülkelerden konukların da olduğu düğüne, 300'den fazla Nijeryalı katıldı.Dua ve anonslardan sonra bordo ve sarı kıyafetleriyle gelin ve damadın iki gruptan oluşan sağdıçları, geleneksel danslarıyla salona girdi. Daha sonra salona gelen gelin ve damadın üzerine, Nijerya geleneklerine göre para saçıldı.Çiftin ve sağdıçlarının dans gösterisinden sonra pasta kesildi, konuklara Nijerya'nın yöresel yemeklerinden "Jollof" denilen bir tür pilav ile kızarmış hindi, et, tavuk ve balık ile yöresel bir tatlı olan "moi moi" ikram edildi.Gelin ve damat tarafının, konuklara süzgeç, bardak, takvim, sürahi ve termos gibi eşyalar hediye etmesi de dikkati çekti.Gelinin nedimelerinden 26 yaşındaki Jovita Madueke, Nijerya'da olduğu gibi burada da düğünlerinin oldukça eğlenceli geçtiğini söyleyerek, düğünde gelinin nedimeleri ve arkadaşları olarak iki tarz kıyafet giydiklerini, kendisinin İngiliz tarzı elbiseyle gelinin nedimeliğini yaptığını ifade etti.Türkiye'de yaşadığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Madueke, "Türkiye'yi çok seviyorum. Düğün çok güzel, insanlar çok güzel, herkes burada çok mutlu." dedi."Nijerya'da düğün yapmayı düşünmüyorlar"Düğünün gerçekleştiği salonunun sahibi Burhan Yıldırım da ikinci kez bir Nijeryalı çiftin düğününe ev sahipliği yaptıklarını ve misafirlerini ağırlamaktan büyük keyif aldıklarını söyledi.Nijeryalıların, kendi geleneklerine bağlı ve eğlenceli insanlar olduğunu anlatan Yıldırım, "Düğünlerini de aynı şekilde yapıyorlar. Bugünkü düğünde de geleneksel kıyafetleri, yerel yemekleri ve dansları ile bence güzel bir gece oldu. Düğün salonu olarak biz sadece kontrolü sağlıyoruz. Organizasyonu tamamen kendi örf ve adetlerine göre yapıyorlar." diye konuştu.Gerek Afrikalıların gerek diğer yabancıların ülkelerine gidip düğün yapma arayışlarının olmadığını, düğün veya diğer merasimleri geleneklerine uygun şekilde Türkiye'de yaptıklarını dile getiren Yıldırım, "Düğünlerini veya herhangi bir törenlerini burada rahatça yapıyorlar. Geleneksel kıyafetleri olsun, yemekleri olsun tüm ihtiyaçlarını çok rahat karşılayabiliyorlar. Zaten çoğu Türkiye'ye yerleşmiş, iş kurmuş, artık Nijerya'ya gidip düğün yapma gibi bir dertleri yok." dedi."Bizim düğünlerimize benziyor"Nijeryalı eşiyle düğüne katılan Edirneli İpek Yakubu da ilk defa bir Nijerya düğününe geldiğini söyledi."Aşk her şeyin üstesinden gelir." diyerek, Nijeryalı eşiyle evlendiğini belirten Yakubu, "Toplumumuzun alışık olmadığı bir durum. Bir kısmı Türkçe hiç bilmiyor dolayısıyla anlaşmak zor oluyor. Aslında çok da yabancı kültürler değil. Düğünleri bizim düğünlerimize çok benziyor. Onlar da yemek dağıtıyor, oynuyor. Çok benzer şeylerimiz var." diye konuştu.Müslüman olan eşi ile Türkiye'de ve Türk geleneklerine uygun düğün yaptıklarını aktaran Yakubu, "Düğünümüz tamamen Türk kültürüne göre yapıldı. Eşimin ailesi ve arkadaşları Nijerya'dan geldi. Düğünümüzde onlara bir jest yaptık ve kendi ülkelerine ait yemekleri sunduk." ifadelerini kullandı.İpek Yakubu'nun eşi Abdülrezzak Yakubu ise Nijerya'da birkaç çeşit düğün olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:"Tamamen Nijerya geleneklerine uygun ve geleneksel kıyafetlerle yapılan düğünler var. Bugünkü düğün gibi hem geleneksel kıyafetler hem de modern kıyafetlerle olan düğünler. Bu tip düğünlerde gelinlik ve damatlık giyilir. Nedimeler yani gelinin ve damadın arkadaşlarının aynı kıyafetleri giyme zorunluluğu var. Bu tür düğünlerde yemek verilir. Davetliler gelinle damada para verir. Gelinin ailesi ise davetlilere hediye dağıtır."Nijerya'da nikahın dini inançlara göre kıyıldığını belirten Yakubu, "Nijerya'da veya burada Müslümanlar nikahlarını camide, Hristiyanlar ise kilisede kıyıyor." ifadesini kullandı."Türkiye'yi çok seviyorum"Esenyurt'ta oturan Romanya asıllı Leyla Bucak da kalabalığı görünce merak ettiklerini ve komşularla toplanıp düğünü izlemeye geldiklerini anlattı. Düğünü oldukça enteresan bulduklarını kaydeden Bucak, "Güzel ve eğlenceli bir düğüne benziyor." diye konuştu.Esenyurt'ta yaşayan 19 yaşındaki İrem Aydıner ise "Aslında burada çok farklı ülkelerden insanlar yaşadığı için böyle bir düğünün düzenlenmesine şaşırmadım ama yine de çok güzel. Çok iyi ve sevecen insanlar." dedi.Nijerya'da ticari bağlantıları olan iş adamı Savaş Erkan ise "Türkiye'nin her tarafında bu güzel kardeşlerimizle birlikte, beraberlik içinde yaşıyoruz. Hayatımın yarısı Afrika'da geçti. Onlarla iş yapmaktan, düğünlerine gelmekten mutluluk duyuyorum. Afrika ile ilişkilerimizin bu seviyeye gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katkısı çok büyük. Biz de onun yolunda giderek iş birliğimizi devam ettiriyoruz." şeklinde konuştu.