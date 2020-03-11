Nijerya'da doktorlar greve ara verdi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Nijerya'da doktorlar greve ara verdi - Son Dakika

Nijerya'da doktorlar greve ara verdi

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da doktorlar, hükümetle yaptığı anlaşma sonucu 3 haftadır sürdürdükleri greve ara verdi.

Nijerya'da doktorlar greve ara verdi, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da doktorlar, hükümetle yaptığı anlaşma sonucu 3 haftadır sürdürdükleri greve ara verdi.

Nijerya Tıbbi ve Diş Danışmanları Birliği (MDCAN) Başkanı Kenneth Ozoilo, basına yaptığı açıklamada, birliğin, hükümetle yapılan görüşmeden sonra greve ara verdiğini belirtti.

Görüşmeden olumlu sonuçlar çıktığını kaydeden Ozoilo, "Taleplerimizin yerine getirilmesi için hükümetle mutabakat imzaladık ve umarız hükümet sözünü tutar." dedi.

Nijerya'da doktorlar, şubat ortasında kötü çalışma koşulları ve hükümetin maaşları düşük tuttuğu gerekçesiyle süresiz greve gitmişti.

Nijerya, Afrika, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:40 Kaynak: AA
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