Nijerya'da düğün konvoyuna pusu kuruldu: 29 kişi kaçırıldı - Son Dakika
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Nijerya'da düğün konvoyuna pusu kuruldu: 29 kişi kaçırıldı

13.06.2022 10:31
Nijerya'da düğün konvoyuna pusu kuruldu: 29 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı saldırganlar tarafından düğün konvoyuna pusu kurulduğu ve 29 kişinin kaçırıldığı belirtildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı saldırganlar tarafından düğün konvoyuna pusu kurulduğu ve 29 kişinin kaçırıldığı belirtildi.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde düğünden dönen konvoya silahlı saldırganlar tarafından pusu kuruldu. Polis yaptığı açıklamada, saldırganların konvoydaki en az 29 kişiyi rehin aldığı ifade etti.

Saldırıdan kurtulan bir görgü tanığı yerel basına yaptığı açıklamada, saldırganların yolda barikatlar kurarak araçları pusuya düşürdüğünü, konvoy durduktan sonra ateş açmaya başladıklarını söyledi. Görgü tanığı, çok sayıda yolcunun araçlarını terk ederek yaralı bir şekilde olay yerinden kaçmayı başardığını belirtti. Polis, kaçırılanlar için arama başlatıldığını açıkladı.

Nijerya'da hükümet yetkilileri, silahlı çeteler tarafından gerçekleştirilen saldırılar ve fidye olaylarına karşı yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle halk tarafından eleştirilerin hedefi olmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari dün yaptığı açıklamada, ülke genelinde farklı silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırıların arttığını ifade ederek, hükümetinin sorunu çözmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Nijerya'da 2022 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilen saldırılarda en az 3 bin 500 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise rehin alındı.

(İHA)

Nijerya'da düğün konvoyuna pusu kuruldu: 29 kişi kaçırıldı
Nijerya'da düğün konvoyuna pusu kuruldu: 29 kişi kaçırıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Nijerya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nijerya'da düğün konvoyuna pusu kuruldu: 29 kişi kaçırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da düğün konvoyuna pusu kuruldu: 29 kişi kaçırıldı - Son Dakika
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