Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Düğünden Dönen 24 Kişi Kaçırıldı

Nijerya'da Düğünden Dönen 24 Kişi Kaçırıldı

42 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında 24 kişi fidye için kaçırıldı.

Nijerya'da Düğünden Dönen 24 Kişi Kaçırıldı, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında 24 kişi fidye için kaçırıldı.

Katsina eyalet Sözcüsü Gambo İsa, yaptığı açıklamada, Katsina-Kankara karayolunda düğünden dönenlerin kimliği tespit edilemeyen bir grubun silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

İsa, 24 kişiyi kaçıran saldırganların gruptaki 4 kadını üzerinde "diğer kişilerin serbest bırakılması için 40 milyon naira (598 bin lira) " istedikleri bir notla serbest bıraktığını kaydetti.

Kaçırılanların arasında çocuklar olduğunu ifade eden İsa, güvenlik güçlerinin kaçırılanları bulmak için arama çalışmalarına başladığını söyledi.

Zaman zaman kaçırılma olaylarının yaşandığı bölgede son olarak üç gün önce 100 milyon naira (1 milyon 478 bin 719 lira) fidye için 9 öğrenci kaçırılmıştı.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:55 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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