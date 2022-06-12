Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Son olarak 7 Haziran'da silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 20 kişi kaçırılmıştı.

Kaynak: AA

Batı Afrika, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da düğünden dönen 50'den fazla kişi kaçırıldı - Son Dakika

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