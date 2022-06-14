Nijerya'da düğünden dönen kişileri kaçıran silahlı kişiler fidye istedi - Son Dakika
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Nijerya'da düğünden dönen kişileri kaçıran silahlı kişiler fidye istedi

14.06.2022 22:09
Nijerya'da düğünden dönen kişileri kaçıran silahlı kişiler fidye istedi

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 11 Haziran'da düğünden dönen kişileri kaçıran silahlı kişilerin fidye istediği, ödenmemesi halinde bu kişileri öldürmekle tehdit ettiği bildirildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 11 Haziran'da düğünden dönen kişileri kaçıran silahlı kişilerin fidye istediği, ödenmemesi halinde bu kişileri öldürmekle tehdit ettiği bildirildi.

Zamfara Telefoncular Birliği Başkanı Nasiru Musa, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin kendisini arayarak söz konusu şahısların serbest bırakılması karşılığına 145 milyon Nijerya nairası (yaklaşık 6 milyon TL) fidye istediğini belirtti.

Musa, istenen fidyenin ödenmemesi halinde silahlı kişilerin kaçırdıklarını öldürmekle tehdit ettiğini duyurdu.

Silahlı kişilere fidye ödeyecek paralarının olmadığını söyleyen Musa, kaçırılan kişilerin kurtarılması için hükümetin duruma acilen müdahale etmesi çağrısında bulundu.

Zamfara eyaletinin başkenti Gusau'da, 11 Haziran'da, düğünden dönen bir gruba Sokoto-Zamfara kara yolunda silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda aralarında 29 telefoncunun bulunduğu 50'den fazla kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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