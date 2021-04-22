Nijerya'da dün gece 6 köye düzenlenen silahlı saldırılarda en az 45 kişi öldü - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde dün gece 6 köye düzenlenen silahlı saldırılarda en az 45 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün gece silahlı çete üyeleri, Zamfara eyaletine bağlı Gusau bölgesindeki 6 köye saldırılar düzenledi.

Saldırıda en az 45 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve çok sayıda ev ile dükkan kundaklandı.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, saldırıyı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Zamfara eyaletinde 20 Nisan'da silahlı çetelere düzenlenen operasyonlarda 30 çete üyesi etkisiz hale getirilmişti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek, bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.