Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Dünya Başörtüsü Günü Kutlandı

Nijerya'da Dünya Başörtüsü Günü Kutlandı

48 dakika önce

Nijeryalı kadınlar, Dünya Başörtüsü Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, ülkede Müslüman kadınlara ayrımcılık yapılmaması çağrısında bulundu.

Nijerya'da Dünya Başörtüsü Günü Kutlandı, System.String[]
Nijeryalı kadınlar, Dünya Başörtüsü Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, ülkede Müslüman kadınlara ayrımcılık yapılmaması çağrısında bulundu.

Lagos kentindeki etkinlikte konuşan Nijerya Müslüman Kadınlar Al-Mu'minaat Vakfı Başkanı Nimatullah Abdul Quadri, ülkede son bir yılda başörtüsü takan kadınlara ve kızlara yapılan ayrımcılığın arttığını belirtti.

Abdul Quadri, Nijerya'da 2016'da Temyiz Mahkemesi tarafından alınan başörtüsü serbestliği kararına rağmen, başörtüsü takan kadınların hala saldırıya uğradığını kaydetti. Abdul Quadri, "Biz, Al-Mu'minaat olarak, ülkede başörtüsü takan kadınlara karşı yapılan ayrımcılık, taciz, sarkıntılık ve zulmü ortadan kaldıracak yasalar istiyoruz." dedi.

Aktivist Nazma Khan tarafından 1 Şubat 2013'te başlatılan Dünya Başörtüsü Günü, 140'tan fazla ülkede kutlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:39 Kaynak: AA

Nijerya, Güncel
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