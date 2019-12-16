Nijerya'da düzenlenen operasyonlarla 48 silahlı çete üyesi yakalandı - Son Dakika
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Nijerya'da düzenlenen operasyonlarla 48 silahlı çete üyesi yakalandı

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Edo eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 48 kişi gözaltına alındı.

Nijerya'da düzenlenen operasyonlarla 48 silahlı çete üyesi yakalandı, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Edo eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 48 kişi gözaltına alındı.

Edo Eyaleti Emniyet Müdürü Lawal Tanko Jimeta, yerel medyaya yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Jimeta, operasyonlarda 48 çete üyesinin yakalandığını, çetelere ait silah, balta, sim kartları ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü. Ülkede yılın ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda 1460 kişi hayatını kaybetti.

Nisan ve temmuz ayları arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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