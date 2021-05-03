Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, çobanlarla çiftçilerin çatışmalarına sahne olan Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda, 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Benue eyaletine bağlı Gwer bölgesindeki köylere gelen silahlı kişiler rastgele ateş açtı.

Saldırılarda 17 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Aynı zamanda çok sayıda evin kundaklandığı saldırılarda, yüzlerce köylü korkudan evlerini terk etti.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, saldırıları doğruladı, ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Nijerya'da son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Benue, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Eyalette en son 30 Nisan'da düzenlenen saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirmişti.