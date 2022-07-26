Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 30'dan fazla kişi kaçırıldı - Son Dakika
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Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 30'dan fazla kişi kaçırıldı

26.07.2022 21:01
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 30'dan fazla kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi kaçırıldı.

Nijerya'nın Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi kaçırıldı.

Talata Mafara Bölge Şefi Mansur Zainu, yerel basına yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin Zamfara eyaletine bağlı Talata Marafa bölgesine saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Zainu, 30'dan fazla kişinin kaçırıldığını bildirdi.

Kaduna bölge sakini Abubakar Usman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece silahlı kişilerin Kaduna eyaletine bağlı Chikun bölgesinde düzenlediği saldırıda onlarca kişinin kaçırıldığını söyledi.

Hükümet tarafından saldırılara ilişkin açıklamalar yapılmadı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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