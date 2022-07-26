Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 30'dan fazla kişi kaçırıldı - Son Dakika

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