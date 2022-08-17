Nijerya'da akademisyenlerin grevi sürüyor

Nijerya'da eğitim bütçesinin yetersiz, maaşların ise düşük olduğunu savunan akademisyenler, yaptıkları grevi "süresiz" olarak uzattı.

Üniversite Akademisyenleri Sendikasının (ASUU) yaptığı açıklamada, dün ASUU temsilcileriyle hükümet arasında yapılan 3 saatlik toplantıda olumlu bir sonuca varılmadığı belirtildi.

Açıklamada, hükümetin akademisyenlerin taleplerini yerine getirene kadar grevin "süresiz" olarak devam edeceği ifade edildi.

Öte yandan, öğrenciler, okudukları üniversitelere dönebilmek için çeşitli kampanyanlar başlattı.

Martta "uyarı grevi" başlatılmıştı

Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz, maaşların ise düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta 2 aylık "uyarı grevi" başlatmıştı. Hükümetten olumlu bir sonuç alamayan akademisyenler, grevi 3 ay daha uzatmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 19 Temmuz'da Eğitim Bakanı Adamu Adamu'ya akademisyenlerin sorununun 2 haftada çözülmesi emrini vermişti.

Nijerya'da işçi sendikaları, grev yapan akademisyenleri desteklemek için 26-27 Temmuz'da ülke genelinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlemişti.